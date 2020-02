Meurtre d'Océane Boyer | Pierre-Hugues Boisvenu comprend ce que vit la famille

« Quand les médias s’en vont, quand la famille n’est plus là, que le corps est enterré, c’est au premier Noël, au repas du dimanche quand on voit la chaise qu’elle occupait est vide. Ça, je vous dirais que c’est aussi pénible, sinon plus, que le deuil. Et ça fait aussi partie du deuil. »