Revue de presse | Assassinat d’Océane Boyer : «Les policiers ont fait un travail remarquable»

«Nous avons tous été bouleversés par la mort d’Océane Boyer, 13 ans. Les policiers ont fait un travail remarquable. On sait que les premières heures sont déterminantes à la suite d’un crime. Ils ont pu identifier un suspect. Ils l’ont arrêté et interrogé. Ils ont été capables de l’amener au palais de justice, vendredi. Une telle histoire, c’est très prenant pour les policiers. Une fille de 13 ans, visiblement agressée, a été retrouvée sur le bord d’une route en plein hiver. Cette violence est extrême. […] On ne sait toujours pas pourquoi l’agresseur s’en est pris à elle. Il faut remarquer que souvent, dans de tels cas d’agression, la victime connaît l’assaillant.»