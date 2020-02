Adolescente assassinée et abandonnée | Le suspect connaissait bien la victime et sa famille

«À la découverte de la jeune femme, elle n'était pas décédée. Elle a donc été transportée à l'hôpital où elle est morte suite à ses blessures, malheureusement. Le personnel médical a constaté la blessure par balle à la tête. À ce moment-là, on communique avec les policiers et l’équipe d’enquêteurs est dépêchée. On prend des photos et on commence à établir la scène de crime. Pourquoi était-elle dénudée? A-t-elle été agressée sexuellement? Les enquêteurs ont été rencontrer les parents lorsqu’ils ont appris qu’une jeune fille manquait à l’appel. Ensuite, commence tout le processus d’enquête autour d’elle et le casse-tête se met en place...»