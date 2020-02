Blocus autochtones | «Il n’y a pas d’armement, pas d’arme» -porte-parole mohawk

«Ces propos sont non seulement faux, mais ils sont dangereux et irresponsables. C'est une conduite non professionnelle qui ne sert qu'à envenimer le conflit que personne ici ne veut avoir. Il n'y a personne ici à Kahnawake, peacekeepers et résidents, qui veut revivre 1990. Et on dirait que le premier ministre Legault veut nous diriger dans cette direction»