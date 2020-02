Demandes d’injonction pour les blocus | «Ça prépare les esprits et légitime l’opération policière; c’est mettre la ceinture et les bretelles»

«À Belleville, en Ontario, on peut dire que l’intervention policière s’est bien déroulée. Quelques arrestations et un peu de bousculade, sans plus. Elle pourrait inspirer la Sûreté du Québec, qui n’aura pas le choix d’intervenir éventuellement à Kanesatake et Kahnawake. Cela dit, il faut d’abord passer par les injonctions. […] Il serait bien possible que le Canadien Pacifique dépose une demande d’injonction à propos du barrage de la voie ferrée à Candiac. Le ministère des Transports pourrait aussi faire la même chose en ce qui concerne le campement des Micmacs de Listuguj sur une voie ferrée en Gaspésie.»