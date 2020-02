«Quand la OPP (police provinciale ontarienne) est rentrée dans la communauté de Tyendinaga près de Belleville pour arrêter les manifestants. Pour les Mohawks, c’est comme un acte de guerre. C’est carrément violer la souveraineté mohawk. Et en réponses, t’as eu deux réactions rapides, une à Kanesatake et une à Kahnawake. Et si ça ne se règle pas, on pourrait voir des actions à Akwesasne. Les Mohawks ont un gros pouvoir politique et ils ont une tradition de résistance»