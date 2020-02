Controverse impliquant le philosophe Daniel Weinstock | «Cela fait référence au compromis de Seattle; j'ai seulement exposé les faits»

Après la controverse entourant le philosophe Daniel Weinstock et le chroniqueur Richard Martineau du Journal de Montréal, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, a présenté ses excuses au philosophe pour l’avoir écarté, à titre d'expert, du forum de consultation sur la révision du cours d'éthique et de culture religieuse. Entrevue avec le principal intéressé.

Il y a quelques jours, le ministre a constaté que les propos de M. Martineau étaient erronés.

Dans une chronique publiée dans Le Journal de Montréal, Richard Martineau a laissé entendre que M. Weinstock proposait à des médecins québécois d’effectuer une excision symbolique pour les jeunes filles. Or, ce n’est pas le cas.

D’ailleurs, M. Martineau a depuis admis son erreur.

Des dires de M. Weinstock ont donc mal été interprétés.

Weinstock, qui ne sait pas ce qui a influencé le choix initial de M. Roberge, a précisé la source de la controverse, lors de son entretien avec l'animateur Paul Arcand.