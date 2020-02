Tempête hivernale attendue au Québec dès mercredi

«Ça va commencer doucement mercredi après-midi. Les précipitations vont augmenter de manière importante en soirée et dans la nuit. Des vents du nord-est, de 20 à 40 km/h, pourraient provoquer de la poudrerie. Les températures seront un peu plus fraiches qu'aujourd'hui dans la métropole. Elles seront autour du point de congélation. Il y aura une accumulation possible de neige de 15 à 20 centimètres. Mais, tout ça pourra varier, selon les températures. Au sud de Montréal, on attend par exemple 15 milimètres de pluie. Dans les Laurentides et Lanaudière, on prévoit de 25 à 35 centimètres de neige.»