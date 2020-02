Importantes précipitations de neige prévues dès mercredi au Québec

Trois jours de douceur et de bonnes périodes d’ensoleillement sont prévus au cours des deux prochains jours dans le sud du Québec. Or, un important système dépressionnaire traversera la province mercredi et jeudi.

Les températures douces vont donc laisser place à d’importantes précipitations de neige.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial qui spécifie qu'un système dépressionnaire va toucher plusieurs régions du Québec à partir du milieu de la semaine.

Certaines régions du Québec devraient recevoir plus de 30 centimètres de neige.

Le météorologue d'Environnement Canada, André Cantin, a affirmé lundi qu’une grosse perturbation viendra des États-Unis.