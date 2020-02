Carambolage sur l’A15 | Une chicane entre remorqueurs a-t-elle ralenti les opérations?

«L’entreprise principale qui était sur place avait, au maximum, une dizaine de remorqueuses et il y avait environ 140 autos qui étaient prises dans cet accident, dont 80 à remorquer. Nous étions là de bonne foi. Il y a quelqu’un qui a pris une décision qui a rendu l’opération de remorquage moins efficace, moins rapide. Ça fait payer tout le monde et fermer une route plus longtemps. Il y aurait pu y avoir au moins 15 à 20 remorqueuses de plus dans cette opération»