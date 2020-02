Carambolage sur l'A15 | «C'était comme une scène d'horreur»

«Immédiatement, j'ai mis les freins, mais malheureusement j’étais sur de la glace noire. Ça ne freinait pas. J’ai alors décidé de faire une manœuvre pour éviter le véhicule que j’allais frapper de plein fouet. Et j’ai heurté le béton de l’accotement dans la voie de droite. Puis à ce moment, un autre véhicule m’a heurté par l’arrière. Je fais un 180 degrés et je suis à contresens sur l’autoroute et je vois les camions semi-remorques et des véhicules qui se dirigent droit vers moi. J’ai vraiment eu peur pour ma vie. Mais miraculeusement, d’autres véhicules se sont interposés entre moi et le camion qui fonçait sur moi. Et il y a eu des impacts frontaux et derrière moi. Puis, il y a eu deux autres impacts, mais à moindre force»