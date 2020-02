Blocus ferroviaire à Saint-Lambert | Une injonction est obtenue par le CN

L'impasse persiste dans la crise ferroviaire au Canada. Le Canadien National a d’ailleurs obtenu jeudi matin une injonction de la Cour supérieure du Québec dans le mettre un terme au blocus de la voie ferrée du Canadien National à Saint-Lambert, en Montérégie. Si l’injonction est accordée, le premier ministre François Legault promet d’agir.

Le premier ministre François Legault a promis que si un tribunal accordait l’injonction pour que cesse l’obstruction par des manifestants de la voie ferrée, la barricade sera démantelée par le Service de police de l’agglomération de Longueuil.

Depuis mercredi, cette manifestation a forcé le transporteur exo à maintenir pour une période indéterminée la suspension du service de trains de la ligne exo3 reliant Mont-Saint-Hilaire au centre-ville de Montréal.

De plus, VIA Rail a repoussé d'un jour le service de trains entre Montréal et Québec qui devait reprendre jeudi.

Par ailleurs, François Legault a exigé que le premier ministre canadien Justin Trudeau informe mieux ses homologues des provinces.

Rappelons qu'un blocus est aussi en cours sur la voie ferroviaire, à Candiac.