«J'ai tellement eu une adolescente plate» -Olivier Primeau, propriétaire du Beachclub

«J’ai vécu dans un mode de vie différent que la normale. Je viens d’une famille d’entrepreneurs et j’ai voulu continuer dans cette branche-là. J’ai appris avec mon père des trucs que j’aurais pu apprendre à l’école. Je travaille depuis que j’ai six ans et je ne suis pas gêné de dire que mon père était là avant moi et que je réussis en partie grâce à lui.»