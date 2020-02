Un père et son fils arrêtés pour une série de vols à Longueuil

La police de Longueuil a arrêté un père et son fils, qui sont soupçonnés d'être à l'origine d'une série de vols par effraction commis au cours des derniers mois.

Sylvain Frigault, 55 ans et Alexandre Frigault, 19 ans, seraient les auteurs de plusieurs vols commis à l'intérieur du quadrilatère compris entre Chambly, Préfontaine, Curé-Poirier et Saint-Laurent.



Le modus operandi de ces vols était toujours le même : les auteurs brisaient une porte-patio ou une fenêtre pour ensuite voler bijoux, argent et matériel informatique.



Les policiers ont effectué de nombreuses heures de surveillance dans ce secteur pour arriver à prendre les suspects sur le fait.



Plusieurs des biens volés ont été retrouvés et seront remis à leurs propriétaires.