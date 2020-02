«Si on se met à euthanasier tous les chiens qui grognent ou jappent, je quitte la province de Québec» - Me Goldwater

«On ne sait pas ce que le vétérinaire a fait, mais parce que le chien a grogné et jappé, ce chien est qualifié de dangereux et on va l’euthanasier. Si on se met à euthanasier tous les chiens qui grognent ou jappent, je quitte la province de Québec. C’est de l’hystérie. La démarche de la Ville n'est pas sérieuse»