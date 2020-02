Voiture enneigée : augmentation majeure des constats d'infraction

Les constats d'infraction émis par les policiers aux conducteurs qui déneigent mal leur voiture ont grandement augmenté au Québec depuis un an.



La chroniqueuse aux affaires criminelles, Marie-Laurence Delainey, a affirmé que les policiers donnent de plus en plus de constats d’infraction aux conducteurs fautifs.

Le chroniqueur à la circulation, Marc Brière, a pour sa part mentionné qu'il reçoit beaucoup de plaintes d'auditeurs à propos des voitures enneigées.

Code de la sécurité routière

Deux articles du Code de la sécurité routière concernent les «igloos mobiles» :

281.1 : le pare-brise, les vitres et les phares et les feux ne doivent pas être obstrués par quelque chose, dont la neige, le calcium et les autres saletés occasionnées par l’hiver.

En 2016, la Sûreté du Québec avait donné 369 contraventions à propos de cet article du Code de la sécurité routière. En 2019, la SQ a délivré 432 constats d’infraction.

Par ailleurs, un nouvel article (498.1) a été ajouté au Code. Il stipule que nul ne peut circuler avec un véhicule couvert de neige ou de glace.

Une intervention simplifiée

Depuis mai 2018, les policiers peuvent donc interpeller un conducteur s’ils voient que le déneigement de son véhicule n’est pas adéquat. Avant, les agents qui voyaient un «igloo mobile» devaient voir un morceau se détacher de la voiture pour intervenir…

En 2018, les policiers de la SQ ont décerné 82 contraventions.

L’année suivante, ils avaient donné 541 constats d’infraction. Une augmentation considérable.

Du côté du Service de police de la Ville de Montréal, les agents ont remis 638 infractions tandis qu’ils en ont délivré 970 en 2019.