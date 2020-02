Mythes et complots | Les jeune et les fake news

Les jeunes et les fake news

La situation devient de plus en plus alarmante. Malgré les efforts de plusieurs gouvernements et de certains géants du web (comme YouTube ou Facebook) pour limiter la propagation des « fausses nouvelles », ces dernières sont plus présentes que jamais sur les fils d'actualité. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'une nouvelle étude menée par l'Université Stanford (Californie) auprès de 3400 étudiants du secondaire montre que les élèves n'ont pas les « outils intellectuels » pour faire un décantage éclairé de l'information. L'étude tient pour responsable non pas les étudiants, mais le système d'éducation qui n'enseigne pas aux élèves à développer leur sens critique.

Mourir c'est... «agréable»!

Une nouvelle ― énième ― étude sur les Expériences de mort imminente (EMI), réalisée par des chercheurs de l'Université Western (London, Ontario) et de l'Université de Liège (Belgique), montre que les « expérienceurs » (nom donné à ceux qui ont vécu une EMI) ont perçu l'expérience comme « agréable ». Ce n'est pas la première fois qu'une étude décrit ces expériences comme « agréables », mais ce qu'il y a de nouveau ici, c'est que les chercheurs ont utilisé une méthode d'analyse des narratifs en employant une technique dite d'intelligence artificielle ― et tout à fait impartiale ― appelée text mining (fouille de texte). Dans seulement 2% des 158 narratifs étudiés, les expérienceurs ont éprouvé de la peur et de l'angoisse.