Le site de rencontres extraconjugales Ashley Madison revient hanter ses anciens utilisateurs

Le site de rencontres extraconjugales Ashley Madison revient hanter ses utilisateurs victimes de fuite de données en 2015...

Les utilisateurs peuvent encore se retrouver victimes d'arnaque et d'extorsion alors qu'on les menace de voir leurs conversations divulguées au grand jour.

Si de plus en plus de produits «intelligents» viennent nous permettre d'avancer technologiquement, ils peuvent devenir la source de risques de vol d'informations personnelles et confidentielles.

Paul Arcand en a discuté avec Steve Waterhouse, chargé de cours au microprogramme en maîtrise de l'Université de Sherbrooke - Sécurité de l'information, volet prévention.