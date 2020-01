Corps d'un motoneigiste retrouvé au Lac-Saint-Jean | L'identité est dévoilée par la SQ

Les policiers ont précisé que la dépouille avait été repêchée à plus de deux kilomètres de l'endroit où six motoneiges ont été localisées.



La SQ a dévoilé l'identité de la personne retrouvée dans la rivière La Grande Décharge, samedi matin. Il s'agit du Français Gilles Claude, 58 ans. Il est originaire de Basse-sur-le-Rupt, une commune du massif des Vosges, dans l'est de la France.

En point de presse, vendredi, la ministre de la Sécurité publique suppléante, Andrée Laforest, a dit vouloir assurer aux familles françaises que les recherches se poursuivent.