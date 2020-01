Meurtrier en semi-liberté accusé de meurtre à nouveau | «Une gaffe majeure du système»

«Il avait obtenu cette semi-liberté, donc un passage en maison de transition, il y a quelques mois. À la suite du refus de sa libération conditionnelle, il est resté dans une maison de transition avec une série de conditions assez stricte, comme ne pas consommer drogues et alcool, suivre un counselling psychologique et rapporter toutes fréquentations avec des femmes à son agent de probation parce que même en semi-liberté, ses relations avec les femmes étaient problématiques. Que ce soit des relations intimes, sexuelles ou non sexuelles. Et on sait que le drame d'hier s'est produit dans un salon de massage. C'est une gaffe majeure du système, ils l'ont vraiment échappé»