Froid, neige et rafales au Québec

Après le froid extrême, la neige s'amènera sur la région métropolitaine en début d'après-midi, samedi.



Environnement Canada indique qu'un système dépressionnaire, qui traversera le sud du Québec, devrait laisser de 10 à 15 centimètres de neige en 24 heures.



De plus, des rafales causeront de la poudrerie, surtout dans les secteurs exposés près des vallées du Saint-Laurent et de l'Outaouais.



L'accumulation de neige, la visibilité réduite et les basses températures devraient détériorer les conditions routières et rendre les déplacements difficiles.



Samedi matin, il fait -25 degrés Celsius avec le facteur éolien, à Montréal.

Par ailleurs, une immense dépression touche Terre-Neuve depuis vendredi.