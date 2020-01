L'avocat de Jean Charest souhaite qu'on ferme l'enquête Mâchurer

L'avocat de l'ancien premier ministre Jean Charest presse l'Unité permanente anticorruption de mettre fin à l'enquête sur le financement du Parti libéral du Québec sous sa direction.

Sur le plateau d'Isabelle Richer, au Réseau de l'Information, Me Michel Massicotte a affirmé que l'enquête dure depuis six ans et que les policiers n'ont pas réussi à trouver quoi que ce soit contre son client.

Me Massicotte a également soutenu qu'il est vrai que messieurs Charest et Bibeau sont des amis, mais assure que Jean Charest n'était aucunement au courant des pratiques de financement politique, mises en place par Marc Bibeau.

Jeudi, des témoignages rendus publics démontraient que Marc Bibeau avait intimidé et même menacé des dirigeants d'entreprises pour les forcer à donner au Parti libéral du Québec.