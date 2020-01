Lino Saputo a-t-il entretenu des liens d’affaires avec la mafia?

«Pendant plus de trois ans et demi, la police a ramassé les ordures de Joe Bonanno. Et Bonanno notait systématiquement tout ce qu’il faisait sur des bouts de papier – les gens qu’il rencontrait, liste de choses à faire, etc. - qu’il déchirait pour mettre ça aux poubelles. Et la police a recollé les morceaux à son insu et c’est là-dedans qu’il y a plusieurs références à Lino Saputo et Giusepi Borsolino, magnant immobilier à Montréal»