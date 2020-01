Meurtre d'une mère de six enfants à Mascouche

Une mère de famille de 33 ans, Jaël Cantin, a été assassinée jeudi matin dans sa résidence de Mascouche.

Jeudi soir, alors que l'hypothèse du drame familial était étudiée, les policiers ont procédé à l'arrestation d'un homme dans la trentaine en lien avec ce meurtre. L'identité du suspect n'a pas été dévoilée pour des raisons légales puisqu'il n'a pas encore comparu. Il devrait le faire vendredi matin.

Décès constaté à l'hôpital

La police a été appelée à la résidence du chemin des Anglais vers 4 heures jeudi matin, où la femme a été retrouvée souffrant d'importantes blessures. Son conjoint avait aussi été blessé, mais légèrement.

La mort de la femme a été constatée peu de temps après son arrivée à l'hôpital.

Six enfants étaient présents dans la maison à l'arrivée des policiers, mais ils n'ont pas été blessés. Des travailleurs spécialisés et des chiens d'accompagnement ont été appelés en renfort pour soutenir les enfants et les policiers dans le difficile processus d'intérrogatoire auquel les enfants de 1 à 12 ans ont été soumis.