Il se fait voler son équipement de hockey à 9 ans

Non seulement le jeune garçon n’a plus son équipement qui vaut environ 3000$, mais à l’intérieur de son sac se trouvait un chandail ayant une importance symbolique pour le jeune Emrick, soit celui de l’école de hockey de Stéphane Waite, l’entraineur des gardiens de but du Canadien.

Le jeune garçon et sa mère ont raconté leur mésaventure au micro de Bernard Drainville qui avait réservé une surprise à Emrick: l'organisation du Canadien a annoncé offrir un nouveau chandail à Emrick et l'ont invité à assister à une partie au Centre Bell.