Tempête en vue | Pluie verglaçante et neige au Québec

La fin de semaine s'annonce des plus périlleuses sur le réseau routier du sud-ouest québécois alors que de 20 à 30 millimètres de verglas devraient s'y abattre entre samedi soir et dimanche matin. Certaines régions, dont celle de Québec, devrait plutôt recevoir une bonne quantité de neige.



Les régions les plus touchées par le verglas devraient être celles de l'Outaouais, de l'Estrie et du Grand Montréal.