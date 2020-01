Prison à vie pour un meurtrier et un braqueur en série

Un individu qui a commis pas moins de 13 braquages de domiciles a écopé de la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans vendredi matin à Montréal.

Originaire de Trinité-et-Tobago, Septimus Neverson a été trouvé coupable de meurtre prémédité.

Entre 2006 et 2009, il a terrorisé une quarantaine de personnes en entrant chez elles et en les menaçant pour de l’argent et des objets de valeurs.

Ayant déjà été expulsé du Canada, il se trouvait alors au pays sous une fausse identité.

En juillet 2006, lors de l’une de ces invasions de domicile, il a toutefois assassiné Jacques Sénécal, un résident de Sainte-Dorothée à Laval.

Après des années de cavale, Septimus Neverson a été arrêté au mois de février 2015 par les autorités de Trinité-et-Tobago, à la demande du SPVM, en vertu d'un mandat d'arrestation international.

Les autorités ont ensuite entrepris des démarches d'extradition pour qu'il soit jugé à Montréal.

Septimus Neverson n'en était pas à ses premiers démêlés avec la justice. En 1998, il avait plaidé coupable à une accusation de l'homicide involontaire de Jean-Guy Gauthier.

Celui-ci avait été abattu, l'année précédente, dans sa résidence de Pointe-Saint-Charles, un quartier du sud-ouest de Montréal, lors d'une autre violation de domicile.

Pour la procureure Catherine Perreault, la preuve analysée par le tribunal était très élaborée et du côté de la défense, Me Sabrina Lapolla veut analyser le jugement avant de décider s'il y aura un appel dans le dossier.