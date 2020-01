Revue de presse | «Des sources ont vu et noté sur les équipements américains la traînée d’un missile qui a touché l’avion»

«Lors d’une vigile tenue à Montréal et ailleurs au Canada, l’incompréhension s’est mêlée à la tristesse. 63 Canadiens, dont sept Québécois, sont décédés dans l’écrasement. Pourquoi cet avion a-t-il été abattu? La plupart des politiciens canadiens sont d’avis qu’un tir de missile sol-air iranien a abattu l’avion… Dans le New York Times, le journaliste d'un article cite des sources qui ont vu et noté sur les équipements américains la traînée d’un missile qui a touché l’avion, qui est tombé au sol par la suite. Des conversations ont aussi été interceptées par les services d’espionnage américains…»