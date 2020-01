Des autochtones victimes d’insultes raciales durant un match de hockey

Des joueurs de hockey et des enfants autochtones de Gesgapegiag, en Gaspésie, ont été victimes de remarques racistes, samedi soir.

Tel que le rapporte le journaliste Gilles Gagné du Soleil, les incidents se sont produits à Chandler, samedi soir, lors d’un tournoi amical de hockey pour adultes.

Durant un match opposant les Chiefs, l’équipe de la communauté mi’gmaq gaspésienne, aux Goons de Chandler, des joueurs et des enfants autochtones ont été pris à partie et ont été victimes d’insultes raciales sur la patinoire et dans les estrades.

Pétition en ligne

Afin qu’il y ait un règlement pour contrer les propos racistes dans tous les arénas du Québec, Amanda Ottawa, dont le conjoint Dave Condo a été victime d’insultes raciales durant la partie, a mis en ligne une pétition.

Au micro de Dan Bigras, elle a expliqué que ce genre de comportement avait des répercussions négatives.