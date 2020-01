Harvey Weinstein réprimandé par le juge

Alors qu’il utilisait son téléphone cellulaire dans la salle d’audience, Harvey Weinstein a été réprimandé par le juge qui entend sa cause.

L’ancien producteur d’Hollywood subit actuellement un procès pour viols à New York. L’homme âgé de 67 ans a toutefois plaidé non coupable à des accusations de viol et d'agression sexuelle criminelle.

Alors que s’amorçait la sélection du jury, mardi matin, il a utilisé son téléphone cellulaire dans la salle d’audience, ce qui a profondément irrité le juge James Burke puisque c’est interdit.

Tentant de s’expliquer, Weinstein a subi les foudres du juge qui lui a dit qu’il l’avait déjà averti pour la même infraction lors d’audiences précédentes. Le juge Burke n’entendait pas à rire, le menaçant de l’incarcérer s’il ne se pliait pas aux règlements.