Arrêté à Granby, un sympathisant néonazi aurait incité à la haine

Le service de police de Granby a confirmé l'arrestation lundi en fin de journée d'un homme de 38 ans qui serait un sympathisant néonazi.

L'arrestation a été effectuée à la suite de la parution d'un article dans le journal La voix de l'Est de Granby faisant état du signalement du suspect qui s'affichait comme un suprémaciste blanc néonazi sur des réseaux sociaux.

Selon l'article de la Voix de l'Est, il disait que «le camp de concentration est la plus grande innovation nazie» et parlait de «chasse aux Juifs, aux nègres et aux mahomardes». Joint par l’auteure de l’article, l’accusé parlait d’un coup monté contre lui.