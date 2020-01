Place à la fête des Rois

Ce sera la fête des Rois, lundi. Quelle est l’origine de cette célébration, qui s’appelle aussi l’Épiphanie?

La fête des Rois, ou Épiphanie, est souvent la grande négligée des célébrations du temps des Fêtes.

En fait, la fête des Rois est encore largement célébrée en Amérique latine et en Europe. En Espagne et au Portugal, c'est même à cette date que plusieurs familles échangent les cadeaux. Une manière de rendre hommage aux rois qui, venus visiter Jésus, lui avaient présenté de l'or, de l'encens et de la myrrhe.

En France, il y a plusieurs siècles, on a décidé d’inventer une pâtisserie afin de célébrer les Rois. Cette galette, ou petit gâteau, est faite de pâte feuilletée, souvent fourrée de pommes ou de frangipane, contient traditionnellement une fève. Certains ajoutent de la pâte d’amande. On peut se la procurer dans plusieurs boulangeries, durant janvier.