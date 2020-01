Opération déneigement à Montréal

L'opération de chargement de la neige se déroule jeudi à Montréal, deux jours après la tempête qui a laissé entre 15 et 20 centimètres sur la métropole.



Des raisons budgétaires expliquent en partie le choix du 2 janvier par la Ville de Montréal.



Avec plus de six opérations de chargements en 2019, la municipalité voulait éviter les dépassements de coûts.



En date d'aujourd'hui la Ville affirme pouvoir compter sur davantage de ressources parce que les coûts entrent désormais sur le prochain budget.