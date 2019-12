Tempête de neige | Chaussées enneigées pour la veille du Jour de l'an

Après avoir reçu un mélange de grésil et de pluie verglaçante, une bonne partie du Québec a droit à une bordée de neige. Les précipitations qui s’abattent sur le Québec depuis plus de 24 heures nuisent d'ailleurs aux conditions de circulation. Or, la visibilité est généralement bonne.



On prévoit de 15 à 25 centimètres de neige sur une grande partie de la province.

Une bonne couche de neige s’est accumulée au sol à Montréal, Québec, dans les Laurentides, Lanaudière, le Centre-du-Québec, l'Estrie et la Beauce. La quantité varie selon les régions. Dans la métropole, Environnement Canada estimait qu'environ 12 centimètres étaient tombés, entre lundi matin et 8h mardi.

Les déplacements ont été difficiles pour les piétons et les automobilistes, lundi. À bien des endroits dans le sud du Québec, on a toutefois été épargné par la tempête.

Environnement Canada a d’ailleurs levé mardi matin son avertissement de neige pour la région métropolitaine.



Les déplacements restent toutefois difficiles voir périlleux dans certains secteurs, comme l’a affirmé au 98,5 Christian Fortin de Transport Québec.

Il n'y aura pas d'opération de déneigement effectué par la Ville de Montréal, mardi et mercredi.