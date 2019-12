Menace de grève des employés des aéroports Montréal-Trudeau et Mirabel

Les négociations entre les employés syndiqués de Swissport Canada et leur employeur ont repris ce matin.



Les activités dans les aéroports Montréal-Trudeau et Mirabel pourraient être perturbées dès la veille du Jour de l'an, donc demain, si la centaine d'employés chargés de l'entretien et du ravitaillement des avions tombent en grève.



Les travailleurs de Swissport ont rejeté vendredi soir à 90% l'entente de principe conclue avant Noël entre leur syndicat et l'employeur jugeant le contenu de l'offre insuffisante.



Sans contrat de travail depuis août dernier, ils revendiquent, entre autres, de meilleurs salaires et une meilleure conciliation travail-famille.



Swissport Canada est le seul fournisseur de carburant des compagnies aériennes aux deux aéroports.