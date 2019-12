Les voyageurs retiennent leur souffle à l'aéroport Trudeau

Des dizaines de vols ont été annulés à l'aéroport de Montréal en prévision des conditions météo difficiles qui s'abattent sur Montréal.

Les vols touchés sont principalement ceux de WestJet et d'Air Canada, qui devaient décoller en après-midi et en soirée lundi en direction de Boston, Chicago et Toronto.

Air Canada a même déjà annulé un vol prévu mardi matin à 6h en direction de Toronto et un autre à destination de West Palm Beach en Floride

Plusieurs vols ont aussi été retardés. On recommande d’ailleurs à tous les voyageurs de vérifier l'état de votre vol avant de vous rendre à l'aéroport aujourd'hui.

Possible grève à l’aéroport Trudeau

D’autres voyageurs retiennent aussi leur souffle à cause de la possibilité de grève des travailleurs de Swissport qui plane actuellement sur l’aéroport Trudeau.

Les activités des aéroports Montréal-Trudeau et Mirabel pourraient être perturbées dès le Nouvel An, si la centaine d'employés chargés de l'entretien et du ravitaillement des avions tombe en grève.

Les négociations entre les employés syndiqués de Swissport Canada et leur employeur devaient reprendre à 10h30 lundi matin.

Rappelons que les travailleurs de Swissport ont rejeté vendredi soir à 90% l'entente de principe conclue avant Noël entre leur syndicat et l'employeur jugeant le contenu de l’offre insuffisante.

Sans contrat de travail depuis août dernier, ils revendiquent, entre autres, de meilleurs salaires et une meilleure conciliation travail-famille.

Swissport Canada est le seul fournisseur de carburant des compagnies aériennes aux deux aéroports.