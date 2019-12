Changements majeurs pour les chats et les chiens

Il est minuit moins une pour les propriétaires de chiens et de chats à Montréal et Laval. Le micropuçage et la stérilisation de leur animal seront obligatoires dès le 1er janvier, sauf pour quelques exceptions.



L'implantation d'une micropuce permet d'identifier un animal perdu et de le signaler rapidement son propriétaire, comme l'explique Anita Kapuscinska, une porte-parole de la SPCA de Montréal.

La stérilisation vise pour sa part à contrôler le nombre d'animaux errants et à limiter les portées indésirables pouvant mener à la surpopulation des refuges et à l'euthanasie.

Par ailleurs, la routine de ces animaux est passablement bousculée au cours du temps des Fêtes, comme l’explique Alain Chiocchi, comportementaliste animalier et dresseur canin.