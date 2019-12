Des pluies torrentielles s'abattent sur la Floride

«Cette nuit, il est tombé plus d’une cinquantaine de millimètres de pluie. C’était vraiment des cordes qui tombaient, même que j’ai eu de l’infiltration d’eau dans mon condo. Cette zone-là est une zone très à risque à Hallandale. Ce n’est pas la première fois que ça nous arrive et le système de drainage n’a pas le temps d’évacuer toute l’eau qui s’accumule. On se retrouve avec des maisons inondées et des autos abandonnées un peu partout dans le quartier. C’est un vrai problème.»