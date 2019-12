Les urgences du Québec débordent

«Nous avons le regret de vous informer que le 22 décembre dernier, un incident technique entraînant un important dégât d’eau est survenu à l’urgence rendant inutilisables 30% de nos civières. Nos équipes, en étroite collaboration avec notre partenaire, sont déjà à pied d’œuvre et des efforts sont faits pour accélérer les travaux qui pourraient s’étendre à près de trois semaines. Dans ce contexte, nous encourageons la population à éviter l’urgence puisque notre capacité d’accueil est diminuée et le délai d’attente plus long. Notre priorité est d’assurer la qualité des soins aux patients et la sécurité des équipes. Nous collaborons étroitement avec l’ensemble du réseau et le MSSS.»