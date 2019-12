Météo en folie et déficit de neige pour décembre

Alors que les derniers jours se sont annoncés très froids, la température se réchauffe très rapidement dès aujourd'hui pour les derniers jours avant Noël. Le météorologue Gilles Brien nous donne plus de détails sur ce qui s'en vient.

Avec la remontée spectaculaire du mercure pour lundi prochain, avec des tempérautres allant jusqu'à 7 degrés, le smog fait son apparition au Québec. On en a déjà un aperçu à Québec.

Ce front chaud favorise également la glace noire, il faudra donc faire attention sur les routes.

La météo a non seulement été variante durant le mois de décembre, mais Gilles Brien informe également que la région de Montréal est en déficit de neige. Alors que la région doit normalement recevoir environ 49 cm de neige, elle n'en a reçu que 13 à ce jour, et on edvrait finir le mois avec moins de 50% de la neige habituelle.

Il faut dire que 2019 a été une année marquante en terme de météo et autres phénomènes mondiaux.