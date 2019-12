«Le centre-ville de Montréal, c’est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert»

«Je pousse les portes, je sors à l’extérieur et un homme dans la cinquantaine s’est mis à me crier après. Je le regarde, car je suis surprise et il s’approche de moi. Et c’est à ce moment-là qu’il m’a donné un coup de pied tout en continuant de me crier après. J’ai alors ressenti une douleur violente et aiguë. Il avait probablement un cap d’acier sur sa botte. Une fois sur le trottoir, j’ai appelé les policiers parce que l’homme était très agressif dans sa façon de gesticuler et de crier. Il a poursuivi en ma direction, mais il a traversé la rue en direction de la Gare Centrale»