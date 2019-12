Noël à la DPJ

Être en garde fermée en centre jeunesse, c'est la réalité de 40% des 160 jeunes que l'on retrouve à l'établissement Cité-des-Prairies. Vivre Noël à l'intérieur des murs de béton pour des jeunes de 13 à 20 ans à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Un quotidien difficile, où certains s'en sortent et d'autres non. Et les éducateurs qui font tout leur possible pour tenter d’adoucir leur « temps ».