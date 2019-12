Des milliers de pannes chez Hydro-Québec

En raison des grands vents qui soufflent sur le Québec ce dimanche, environ 11 000 clients d'Hydro-Québec étaient toujours privés d'électricité à 17h00 dimanche.

En entrevue avec Paul Houde en matinée, le porte-parole d'Hydro-Québec, Maxence Huard-Lefebvre, soulignait que des équipes sont à l'ouvrage pour ramener le courant dans les maisons.

Les régions les plus touchées en matinée étaient l'Outaouais et les Laurentides, mais comme les vents devaient continuer tout au long de la journée, on s'attend à un bilan important.