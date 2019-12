Affaire Shafia: la mère avoue les crimes.

«Cette nuit-là, elle était dans une voiture avec les quatre victimes. Mohammad Shafia et son fils sont arrivés dans une autre voiture. Shafia a demandé à madame Yahya de s'asseoir dans l'autre voiture. Il a pris le volant, il a percuté une première fois la voiture dans laquelle se trouvaient les victimes. Selon les dires de madame Yahya, elle a tenté d'empêcher Shafia de tuer les victimes. Il a percuté la voiture dans l'eau et la voiture a plongé dans l'eau. C'est ce qu'elle a raconté aux commissaires. [...] Elle dit avoir menti et que c'était la première fois qu'elle racontait cette version-là des faits parce qu'elle avait peur de son mari.»