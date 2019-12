Personnalités publiques piratées : «C’est comme s’il vivait notre vie» - Jessica Harnois

«Selon la police, c’est comme s’il vivait notre vie, comme s’il avait un ‘’crush’’ sur nous. Je suis plus ou moins en accord avec ça, mais ce qu’ils disent pour l’instant. Mais ça peut aussi être qu’il soit très intelligent et il peut garder des informations qu’il peut revendre. On n’a aucune preuve de ça pour l’instant, mais ce serait logique»