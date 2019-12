Personnalités publiques piratées : un suspect a été arrêté

Pascal Desgagné, un résidant de Québec âgé de 45 ans, a été arrêté mercredi dans le dossier d'espionnage de téléphones de personnalités publiques.

Plus tôt cette semaine, Véronique Cloutier avait admis avoir été espionnée par piratage de son téléphone cellulaire.

Les policiers de Longueuil qui enquêtaient sur ce dossier avaient alors indiqué que d’autres personnalités publiques, dont certains joueurs du Canadien de Montréal, avaient subi le même sort.

Pascal Desgagné qui n'a pas d'antécédents judiciaires comparaîtra jeudi à Québec où il sera accusé notamment de vol d'identité, méfait à l'égard de données informatiques et utilisation frauduleuse de mot de passe.



Selon la police de Longueuil qui a pris 18 mois à enquêter sur le dossier, le suspect a agi seul et a utilisé les données de manière personnelle seulement. Il ne les a pas transmises à d'autres personnes et n’a pas tenté de soutirer de l’argent à ses victimes.



La police n'a pas donné de détails sur la façon dont le piratage des téléphones a pu se faire.

Voici le suspect: