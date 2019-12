Une femme et deux enfants trouvés morts dans une résidence Pointe-aux-Trembles

Une femme de 42 ans et deux jeunes garçons de 2 et 4 ans ont été retrouvés sans vie, mercredi matin, dans une résidence de l'est de Montréal, dans le secteur Pointe-aux-Trembles.

Les policiers se sont présentés vers 8 heures à la maison située sur la rue Place des Pointeliers, près de Saint-Jean-Baptiste avant de constater le décès des trois personnes.

Les policiers s'étaient présentés à la résidence pour annoncer le décès du père des garçons de 2 et 4 ans qui s'est suicidé mardi à Joliette.

Pour l'instant, les enquêteurs font un lien entre le suicide du père et la découverte des corps, mais ils ne sont pas en mesure de déterminer les circonstances exactes du drame.

Certaines sources font aussi état d'une situation de violence conjugale qui remonte à plusieurs mois.