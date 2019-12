EXCLUSIF | 13 arrestations dans une frappe antidrogue

13 hommes âgés entre entre 35 et 70 ans ont été arrêtés lors du démantèlement d'un important réseau de trafic de stupéfiants à Montréal.

Depuis plus d'un an, le réseau en question transformait du cannabis, en vendait et en achetait.

Les policiers ont saisi 600 livres de cannabis et 32 kilogrammes de haschich.