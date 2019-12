Violente bagarre dans un bar: «Le gars lui a pogné un sein»

«Le gars lui a pogné un sein, il lui a pris la poitrine et c’est là que j’ai complètement explosé. Je me suis levé debout, je l’ai pris par la gorge et j’ai crié : ‘’que fais-tu là, c’est ma sœur’’. Son ami s’est interposé. J’ai aussi pris son ami par la gorge parce que lui aussi faisait des affaires à ma sœur. Ensuite, il y a eu une bataille et j’ai mangé un verre au visage. Par la suite, j’ai mangé un autre coup avec un tesson de verre»