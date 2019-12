30 ans de Polytechnique | Le sentiment de culpabilité demeure chez les étudiants

«J’étais sur un des étages supérieurs en train d’étudier. Je me souviens d’être sorti d’un local et d’avoir croisé des gens soupçonnant qu’il y a un homme qui tirait en bas. Les gens d’en bas m’ont donc dit de monter d’étage. Je suis allé me réfugier dans un local du cinquième étage. Je suis seul dans ce local-là et on attend.»